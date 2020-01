Mehr als 50 Einbrüche in Gartenlauben in Malchow und Waren

Waren/Malchow

Zwei Einbruchserien in Gartenlauben haben die Polizei am Wochenende in Waren und Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) auf Trab gehalten. In der Nacht zum Sonntag drangen die Täter in der Kleingartenanlage Eldenholz in Waren in 35 Gartenlauben ein und durchwühlten die Räumlichkeiten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie jedoch nichts. Der Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.

Die Besitzer von fünf betroffenen Gartenlauben wurden noch nicht informiert. Die Polizei bat die Laubeninhaber der Kleingartenanlage, ihre Lauben zu überprüfen.

Allein in Malchow 20 Einbrüche

Einbrecher haben auch in Malchow 20 Gartenlauben aufgebrochen. Der Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben mindestens gut 6000 Euro. Die Täter drangen den Angaben zufolge gewaltsam in die Gartenlauben ein und durchsuchten sie. Was sie dabei entwendeten, war noch nicht abschließend erfasst.

Von dpa/RND