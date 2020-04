Protest in der Krise - Mehrere „Fridays for Future“-Demonstrationen in MV trotz Corona-Krise

In Schwerin, Rostock und Greifswald haben Dutzende Menschen trotz der Corona-Krise für den Klimaschutz demonstriert. Aktuell dürfen maximal 50 Protestler an einer solchen Aktion teilnehmen. Daran wurde sich gehalten.