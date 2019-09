Waren

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagmorgen drei Fahrräder und zwei Vorderräder vom Hof des Warener Gymnasiums ( Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hat der Dieb die Räder zwischen 8.35 und 8.50 Uhr an der Turnhalle vorbei zum Parkplatz des Gasthauses in der Güstrower Straße gebracht. Wie die Fahrräder von dort abtransportiert wurden, ist noch unklar.

Ein gestohlenes Mountainbike der Marke MTB Bulls King Cobra Disc ist etwa sieben Jahre alt, schwarz und hat seitlich angebracht einen Trinkflaschenhalter. Der Neupreis lag bei etwa 700 Euro. Zu den beiden weiteren Fahrrädern ist bisher lediglich bekannt, dass es sich auch um Mountainbikes gehandelt hat. Die zwei entwendeten Vorderreifen gehörten ebenfalls zu Mountainbikes.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat am Mittwoch in der Zeit von 08.30 bis 09:00 Uhr auffällige Personen und Fahrzeuge im Bereich des Parkplatzes der Gaststätte in der Güstrower Straße gesehen? Hinweisen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (03991) 176 224 entgegen.

Weitere Polizeimeldungen:

Unbekannte stehlen zwei E-Bikes in Neubrandenburg

Regennasse A 14: Zwei Wagen schleudern bei Schwerin gegen Leitplanken

Von OZ