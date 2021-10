Millioneninvestition: Edeka nimmt neues Frischelager in MV in Betrieb

Malchow

Der Einzelhändler Edeka hat am vergangenen Wochenende in Malchow ein neues Frischelager in Betrieb genommen. In die Neuaufstellung des Standorts investiere man rund 65 Millionen Euro, hieß es von Edeka Nord am Dienstag. Der bestehende Gebäudekomplex sei nach fast zweijähriger Bauzeit um einen etwa 25 000 Quadratmeter großen Bau erweitert worden. Zusätzlich sei auf dem Neubau eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von ungefähr 1,8 Megawatt errichtet worden.

Mit der Erweiterung will Edeka eigenen Angaben zufolge eine verbesserte Verfügbarkeit von Waren in den 220 Standorten in Mecklenburg-Vorpommern und Nordbrandenburg erreichen. Wie der Einzelhändler mitteilte, werden durch Neu- und Umbau die rund 450 Arbeitsplätze gesichert. Auch würden neue Stellen geschaffen.

Rest der bestehenden Gebäude wird renoviert

Neben dem fertiggestellten Neubau soll auch der Rest der bestehenden Gebäude renoviert werden. Im Oktober 2020 habe das Unternehmen daher schon umfangreiche Abbruchmaßnahmen durchgeführt. „In den nächsten zwei bis drei Jahren werden weitere Revitalisierungsmaßnahmen wie die Instandsetzung des Hallenbodens, Erneuerung der Sozialbereiche sowie der technischen Gebäudeausrüstung in den Bestandshallen von Nöten sein“, hieß es. Durchgeführt werden soll dies abschnittsweise während des laufenden Betriebs.

