Mirow

Ein Mann aus Mirow ( Landkreis Mecklenburgische Seeplatte) ist am Dienstag in die JVA Neustrelitz gebracht worden, wie die Polizei mitteilt. Beamte hatten bei einem Einsatz am Wochenende beachtliche Mengen an Cannabispflanzen im Dachgeschoss seines Hauses gefunden. Nun sitzt er in Untersuchungshaft.

Da gegen den 36-Jährigen bereits ein Haftbefehl vorlag, durchsuchte die Polizei das Haus. Eine Cannabis-Plantage mit 177 Gewächsen und zwei Badewannen voll getrockneter Blüten haben sie dabei entdeckt. Noch am Montag wurde der Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt.

Von OZ