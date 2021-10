Malchin

Am Wochenende haben Unbekannte versucht in einen Laden, ein Autohaus und in das historische Bahnhofsgebäude in Malchin (Mecklenburgische Seenplatte) einzubrechen. Die Täter konnten bisher nicht gefasst werden.

Nach Angaben der Polizei meldeten Zeugen am Samstag kurz vor 1 Uhr morgens einen Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in der Steinstraße. Sie hätten laute Geräusche gehört und anschließend zwei Personen wegrennen gesehen. Die Täter flüchteten über einen Hinterhof des Ladens in Richtung Steinstraße und Schweriner Straße. Die Fahndung nach den Tatverdächtigen blieb erfolglos. Beim Versuch der Täter gewaltsam in den Laden zu kommen, entstand ein Sachschaden von circa 250 Euro. Sie sollen männlich und zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß sein. Beide waren angeblich dunkel gekleidet, wobei einer ein orange-rotes Kleidungsstück getragen haben soll.

Zwei weitere Einbruchsversuche in Malchin

Circa eine Stunde später, gegen 2 Uhr, lösten Unbekannte auf der Firmenanlage eines Autohauses in der Poststraße eine Alarmanlage aus. Auch in diesem Fall wurde erfolglos versucht in das Gebäude einzudringen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 700 Euro.

Der dritte versuchte Einbruch ereignete sich am Samstagvormittag zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr. Unbekannte Täter versuchten in das Bahnhofsgebäude einzudringen. Auch diesmal blieb es bei dem Versuch. 200 Euro Sachschaden entstand in diesem Fall.

Die Polizei ermittelt, ob ein Zusammenhang zwischen den Fällen besteht. Wer in der Tatnacht etwas Auffälliges beobachtet hat oder Angaben zu den Personen machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei Malchin unter der Nummer 0 39 94 / 23 12 24 oder in der Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de

Von OZ