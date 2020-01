Möllenbeck: Dachdecker kommt bei Sturz ums Leben

Neustrelitz

Ein Dachdecker ist am 24. Januar in Möllenbeck (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) bei einem Sturz aus etwa sieben Metern Höhe ums Leben gekommen. Der 42-Jährige war auf einem Milchviehhof mit Dachdeckerarbeiten beschäftigt, als er durch ein Lichtfenster stürzte. Dabei zog sich der Spanier lebensbedrohliche Verletzungen am Kopf zu, teilt die Polizei mit. Rettungskräfte hatten noch versucht, den Mann zu reanimieren, hätten letztlich aber nichts mehr ausrichten können.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Dachdecker den notwendigen Sicherungsgurt nicht ordnungsgemäß angelegt. Außerdem seien vom Landesamt für Gesundheit und Soziales auf der Baustelle erhebliche Mängel bei der Arbeitssicherheit festgestellt worden. Die Baustelle sei deshalb vorläufig stillgelegt worden.

Von dpa