Waren (Müritz)

Zwei Männer im Alter von 36 und 45 Jahren sind in Waren (Müritz) vorläufig festgenommen worden. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, seien Beamte bei einer Streifenfahrt am Dienstagabend auf die beiden Verdächtigen aufmerksam geworden. Deren Versuch, einer Kontrolle zu entkommen, scheiterte nach kurzer Verfolgung per Auto und zu Fuß.

Bei der Durchsuchung des Wagens der beiden Ukrainer fanden die Polizisten Drogen, mehrere Mobiltelefone Bargeld in größeren Mengen sowie technische Geräte, die offenbar um Auslesen der „Keyless-Go-Systeme“ hochwertiger Fahrzeuge geeignet sein könnten. Die zwei Verdächtigen standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Das ergab ein Schnelltest.

Fingerabdrücke und DNA-Material

Die Verdächtigen wurden vernommen und erkennungsdienstlich behandelt. Somit liegen nun Fingerabdrücke und DNA-Vergleichsmaterial vor. Anschließend wurden sie auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Im Bereich der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg wurden seit August 2020 insgesamt zwölf hochwertige Fahrzeuge im Wert von über 550 000 Euro gestohlen.

Von OZ