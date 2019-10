Nach Abfuhr vom Bachelor: Cindy aus MV bei „Hochzeit auf den ersten Blick“

Neubrandenburg

Diese Soldatin traut sich was: 2016 wollteCindy Riedel (31) TV-Bachelor Leonard Freier (34) bezirzen, doch der ließ die Blondine abblitzen. Nun will die gebürtige Neubrandenburgerin einem Wildfremden das Ja-Wort geben und die TV-Nation ist Trauzeuge. In der Sat-1-Show „Hochzeit auf den ersten Blick“ möchte die Marineoffizierin einen Mann heiraten, den sie noch nie gesehen hat.

„Ich wusste schon immer, dass ich gern Familie haben möchte – vor allen Dingen einen Mann an meiner Seite, der mit mir durch das Leben geht. Leider habe ich beziehungstechnisch einiges miterlebt, so dass ich mir in meiner Männerwahl nicht mehr vertraue und das nun lieber den Profis überlasse“, erklärt Cindy Riedel und lacht.

Kuppler-Trio soll helfen

Cindy Riedel hofft auf die Liebe fürs Leben. Quelle: SAT.1/Benedikt Müller

Die Profis, in deren Hände die Wahlberlinerin ihr Glück jetzt legt, sind Psychoanalytikerin Sandra Köhldorfer, Paar- und Sexualtherapeutin Beate Quinn sowie Matching-Experte Markus Ernst. Auf die Kuppelkünste der Drei vertrauen neben Cindy Riedel elf weitere Singles, die sich von der TV-Show den perfekten Partner für den Rest ihres Lebens versprechen.

Erste Videos im Brautkleid

Sat 1 hat bereits erste Ausschnitte aus „Hochzeit auf den ersten Blick“ veröffentlicht. Sie zeigen unter anderem Cindy Riedel, die im spitzenbesetzten Brautkleid auf der Fahrt zum Standesamt ist, Herzklopfen inklusive. „Das ist verrückt“, sagt sie im Clip und lacht. Wird sie tatsächlich Ja sagen?

Cindy Riedel ist inzwischen übrigens nicht mehr in der Bundeswehr aktiv, sondern Reservistin. Aktuell studiert sie im Fernstudium Psychologie. Ob es der Soldatin gelingt, mit den Waffen einer Frau und psychologischen Kniffen die Ehe mit einem Fremden zu meistern?

Wer Zeuge ihrer TV-Trauung werden und wissen möchte, ob aus Wissenschaft tatsächlich Liebe wird, schaltet am kommenden Sonntag (27. Oktober) Sat 1 ein. Ab 17.30 Uhr strahlt der Privatsender Folge eins der neuen Staffel aus.

