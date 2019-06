Mittleres Mecklenburg Mit „fiesen Fasern“ kontaminiert - Nach Eurofighter-Crash: Feuerwehren an Mecklenburgischer Seenplatte nicht einsatzbereit Vier Tage nach dem Absturz von zwei Eurofightern sind viele freiwillige Feuerwehren am Fleesensee nicht einsatzbereit. Die Fahrzeuge wurden bei ihrem Einsatz im Unglücksgebiet mit „fiesen Fasern“ kontaminiert und müssen gereinigt werden.

Archiv: Feuerwehrleute löschen an einer der Absturzstellen in einem Feld in der Nähe von Nossentiner Hütte. Am Montag waren zwei „Eurofighter“ in Mecklenburg-Vorpommern nach einem Zusammenstoß in der Luft abgestürzt. Quelle: dpa