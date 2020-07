Nach Feuer in Hotel in Waren an der Müritz: Erste Erkenntnisse zur Brandursache

Waren

Wie kam es zu dem Brand in der Sauna eines Hotels in Waren an der Müritz. Das sollte am Dienstag ein Brandursachenermittler klären. Zusammen mit einem Warener Kriminalbeamten hat er den Brandort untersucht.

Im Ergebnis teilt die Polizei mit, dass keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung festgestellt wurden. Es wird derzeit weiter von einem technischen Defekt ausgegangen, heißt es. Die Ermittlungen in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren dauern an.

Anzeige

Am späten Nachmittag des 19. Juli war es zu einem Brand in einer Sauna eines Hotels in der Fontanestraße in Waren (Müritz) gekommen. Das Hotel ist auf Grund der Schäden unbewohnbar. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Der Schaden wird auf etwa 100 000 Euro geschätzt. Die 43 Hotelgäste konnten in umliegenden Hotels, Pensionen oder Ferienwohnungen untergebracht werden, da ihre Zimmer vorerst unbewohnbar sind.

Von OZ