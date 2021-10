Ein Lkw hat am Mittwochvormittag in der kilometerlangen Baustelle zwischen dem Autobahnkreuz Schwerin und der Anschlussstelle Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) einen Unfall verursacht. Autofahrer in Richtung Berlin müssen sich auf eine stundenlange Sperrung einstellen.