Unter Drogeneinfluss - Nach Streit in Plau am See: Mann schlägt Scheibe ein und verletzt sich schwer

Ein Mann hat Mittwochabend nach dem Streit mit seiner Freunde eine Scheibe einer Haustür in Plau am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) eingeschlagen. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu, so dass er ins Krankenhaus musste und eine Not-Operation bekam.