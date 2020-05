Nach Zwangspause: Erste Infostellen im Müritz-Nationalpark wieder geöffnet

Serrahn/ Federow

Nach zwei Monaten Zwangspause wegen der Corona-Pandemie haben die ersten Informationszentren im Müritz-Nationalpark wieder geöffnet. Wie ein Sprecher der Parkverwaltung in Hohenzieritz (Mecklenburgische Seenplatte) am Dienstag sagte, sind vier der sieben Info-Stellen in Blankenförde, Kratzeburg und Schwarzenhof im Parkteil „Ostufer der Müritz“ sowie die Infostelle im Unesco-Weltnaturerbe-Buchenwald im Serrahner Teil des Schutzgebietes in Betrieb.

Die mit Abstand am stärksten besuchte Info-Stelle in Federow bei Waren an der Müritz soll am Himmelfahrtstag, dem 21. Mai, öffnen. Dort locken unter anderem Kamerabilder aus einem Fischadlernest, die auf einen Bildschirm übertragen werden, seit Jahren Naturbegeisterte an. Hier starten auch zahlreiche Führungen. In Boek am Südende des Nationalparks wird das Gutshaus, wo bisher das Info-Zentrum war, saniert, hier soll ein Provisorium aufgestellt werden.

Rückzugsgebiet für seltene Tier-und Pflanzenarten

Das 31 000 Hektar große Schutzgebiet gilt als größter Nationalpark im norddeutschen Binnenland. Er umfasst die Teile „Serrahn“ und „Ostufer der Müritz“ und ist Rückzugsgebiet für seltene Tier- und Pflanzenarten, wie See- und Fischadler, Falken sowie Kraniche. Die Zahl der Besucher wird auf mehrere Hunderttausend im Jahr geschätzt.

