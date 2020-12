Neubrandenburg

Die Neubrandenburger Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Untreue gegen ehemalige Führungsmitglieder der Arbeiterwohlfahrt in Neubrandenburg. Wie ein Sprecher der Behörde sagte, wurden am Mittwoch die Geschäftsstelle, das Archiv sowie mehrere dienstliche und private Gebäude in dem Zusammenhang durchsucht.

Die Ermittlungen richteten sich unter anderem gegen einen ehemaligen Geschäftsführer und dessen Frau. Sie sollen unter anderem durch Versicherungen von der Wohlfahrtsorganisation profitiert haben. Der Mann hatte sein Amt bereits vor Monaten nach Bekanntwerden der Vorwürfe abgegeben. Zu Ergebnissen der Durchsuchungen sei bisher noch nichts bekannt.

Von dpa