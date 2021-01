Neubrandenburg

Unbekannte Täter sind in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Neubrandenburger Edgar-Andre-Straße (Mecklenburgische Seenplatte) eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, muss sich die Tat zwischen dem 2. Januar um 10 Uhr und dem 4. Januar um 17.30 Uhr ereignet haben. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Einbrecher über den Balkon gewaltsam in die Wohnung. Zeugen, die zur Tatzeit in besagter Straße auffällige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395 / 55 82 52 24 oder an die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.

