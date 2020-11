Neustrelitz

Bei einem Bahnunfall in Neustrelitz ( Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) am Mittwochmittag ist eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Der Polizei zufolge ist sie gegen 13.40 Uhr auf der Straße Am Bahndamm gefahren. Beim Überqueren des unbeschrankten Bahnübergangs übersah die 59-Jährige den von links kommenden Triebwagen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Triebwagen und der Fahrerseite des Autos.

Die Frau wurde so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort ihren Verletzungen erlag. Die vier Personen in dem Triebwagen sowie der Lokführer wurden nicht verletzt. Das Fahrzeug und der Triebwagen waren nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf circa 15 000 Euro geschätzt.

Von OZ