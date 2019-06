Neustrelitz

In Neustrelitz ist ein 63 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der betrunkene Mann am Sonnabend auf der Wilhelm-Stolte-Straße aus Alt-Strelitz kommend Richtung B96 gefahren, als er in einer Linkskurve von der Straße abkam.

Anschließend fuhr er auf eine Kreuzung, wo er schließlich frontal gegen eine Ampel krachte. Dabei wurde der 63-Jährige schwer am Kopf verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Beamten stellten bei einer Alkoholkontrolle einen Wert von 1,56 Promille fest und zogen den Führerschein des Mannes ein. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro.

RND/max