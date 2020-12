Neustrelitz

Eine 84-Jährige ist am Dienstagmorgen bei einem Diebstahl in einem Lebensmittelladen in der Strelitzer Straße in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) erwischt worden. Der Polizei zufolge wehrte sich die Frau heftig, als eine Mitarbeiterin und eine aufmerksame Kundin sie festhalten wollte, bis die Beamten kamen.

Um flüchten zu können, schlug die Armenierin um sich, kratzte und versuchte zu beißen. Sogar mit der hinzugekommenen Filialleiterin gelang es den Frauen nicht, die gewaltbereite und aggressive Tatverdächtige festzuhalten. Noch vor dem Eintreffen der Polizisten gelang ihr die Flucht aus dem Geschäft. Zurück blieb der Beutel der Frau samt Diebesgut.

Täterin ließ Ausweis zurück

Dabei handelte es sich um Waren aus dem Lebensmittelgeschäft im Wert von circa 80 Euro und um ein Dokument, auf den die Personalien der 84-Jährigen zu finden waren. Die Neustrelitzer Beamten suchten im Stadtgebiet nach der Frau und konnten sie schließlich an ihrer Wohnanschrift treffen. Die Ermittlungen gegen die Diebin wurden aufgenommen.

