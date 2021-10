In der Nacht zum Montag wartete ein Vater in Neustrelitz auf seinen 12-Jährigen Sohn, der mit dem Zug aus Berlin kommen sollte. Doch der Junge war nicht unter den aussteigenden Reisenden. Nachdem der Mann die Polizei einschaltete, konnte sein Stiefsohn unversehrt gefunden werden – allerdings an einem ganz anderen Ort.