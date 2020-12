Neustrelitz

Zu einem sexuellen Übergriff auf ein 12-jähriges Mädchen ist es am Montag auf einem Spielplatz in Neustrelitz gekommen. Nach Angaben der Polizei befand sich das Mädchen auf dem Spielplatz auf dem Kohlberg im Pablo Neruda Ring. Als sie gegen 17.30 Uhr den Spielplatz verlassen wollte stand einige Meter vor dem Hauptausgang plötzlich ein Mann vor ihr. Der Unbekannte fasste der 12-Jährigen unsittlich in den Intimbereich, woraufhin sie erschrak und anfing zu weinen. Der Mann soll das Mädchen gefragt haben, ob sie mit zu ihm nach Hause kommen möchte. Das Mädchen antwortete nicht und lief nach Hause.

Am nächsten Tag erzählte das Mädchen ihren Eltern von dem Vorfall und die Eltern erstatteten Anzeige bei der Polizei. Die 12-Jährige hat den Mann als 1,80 bis 1.85 Meter groß beschrieben, mit dunklen Sachen. Außerdem soll er um die 40 Jahre alt gewesen sein und akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Er trug vermutlich eine Steppjacke mit einer Kapuze, Schuhe mit weißen Sohlen und einen silbernen Ring. Außerdem soll er wankend gelaufen sein und nach Alkohol gerochen haben.

Die Neubrandenburger Polizei ermittelt wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes und sucht Zeugen. Wer die Tat beobachtet hat, oder Hinweise zum Täter machen kann, kann sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0395-5582 2224 oder bei der Internetwache melden.

Von OZ