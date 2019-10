Werder/Plau am See

Seit dem 01. Oktober wird eine Rentnerin aus Werder bei Lübz vermisst. Die 87-Jährige soll ihr Haus am Dienstagvormittag verlassen haben und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Die Suche der Polizei am Dienstagnachmittag und in der Nacht zu Mittwoch blieb erfolglos.

Ein Foto der Vermissten. Quelle: Polizei

Die 87-Jährige ist schlank und ungefähr 1,60 Meter groß. Die Vermisste hat dunkle Haare und trägt eine Brille. Bekleidet ist die Frau mit einer schwarz-weißen Strickjacke und einer braunen Hose. Die Rentnerin sei nur bedingt orientierungsfähig und mit einem Rollator unterwegs, erklärt die Polizei. Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei in Plau am See unter 038735 8370 entgegen. Der Notruf (110) oder jede andere Polizeidienststelle können ebenfalls kontaktiert werden.

Von RND