Notrufmissbrauch von Jugendlichen in Neubrandenburg: Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Drei Jugendliche haben in der Nacht zu Mittwoch den Notruf der Polizei und der Feuerwehr in Neubrandenburg missbraucht. Nach Angaben der Polizei war der erste Anruf gegen 23.25. Ein Hinweisgeber gab an, dass auf einem Parkplatz in der Neubrandenburger Oststadt eine Schlägerei ausgebrochen ist. Die Beamten konnten vor Ort niemanden feststellen.

Gegen 0.20 Uhr teilte ein Anrufer mit, dass es auf einem anderen Parkplatz in der Oststadt ebenfalls zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sei. Auch dort konnten die Polizisten keine Personen feststellen. Eine Stunde später, meldeten die Jugendlichen einen Handtaschenraub in der Oststadt. Der Täter soll laut Hinweisgeber in Richtung Klinikum geflüchtet sein. Auch dieser Sachverhalt bestätigte sich nicht.

Feuerwehr und Polizei rückte an

Um 1.55 Uhr wurde der Rettungsleitstelle des Landkreises mecklenburgische Seenplatte eine Rauchentwickung auf einem Neubrandenburger Parkplatz (ebenfalls Oststadt) gemeldet. Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen an und ein Streifenwagen der Polizei war im Einsatz. Vor Ort wurde jedoch keine Rauchentwicklung festgestellt.

Die Polizei durchsuchte das Gebiet und konnte in der Ziolkowskistraße drei tatverdächtige Jugendliche im Alter von 14 bis 17 feststellen. Die Beamten stellten die Handys der Jugendlichen sicher und fanden heraus, dass die Anrufe von den drei Handy getätigt wurden. Es gab keine weiteren Notrufe in der Nacht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Notrufmissbrauchs.

