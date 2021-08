Die OZ sucht auch in diesem Jahr wieder MVs beste Eisdiele. Bis zum 5. September können Sie Ihren Favoriten vorschlagen. In einer Online-Abstimmung werden dann zunächst die Lokalsieger ermittelt – und anschließend die beliebteste Eisdiele in MV. Unter allen registrierten Teilnehmern verlost die OZ ein Jahr lang Gratis-Eis.