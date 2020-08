Rostock

Bei diesen Temperaturen ist ein Eis genau das Richtige. Daher sucht die OSTSEE-ZEITUNG die beliebteste Eisdiele in MV. In der ersten Runde konnten Sie Vorschläge für das beste Eis einreichen. Mehr als 700 Tipps haben uns erreicht – mit Eiscafés und Eisdielen aus dem ganzen Land. Jetzt treten die Nominierten in elf einzelnen Regionen gegeneinander an. Die Abstimmung läuft bis zum 26. August 2020. Im Anschluss wird in einer weiteren Umfrage ein Landessieger gewählt.

Absahnen kann aber nicht nur eine Eisdiele, sondern auch Sie: Unter allen Lesern, die einen Vorschlag eingereicht haben oder an einer der Umfrage teilgenommen und sich registriert haben, verlosen wir einen 50-Euro-Gutschein für eine Eisdiele Ihrer Wahl.

Unter anderem stehen das Eiseck in Damitz in der Region Stralsund, die Eiswerkstatt Rostock, die Coco Eismilchbar in Bad Doberan, das Café Moritz in Koserow auf Usedom oder auch die Gelateria Sirolo in Juliusruh auf Rügen zur Auswahl.

Zudem können Sie Ihre Stimme auch dem Island 15/6 in Wohlenberg, Werners Eiscafé in Wismar, Glassimo in Dierhagen/ Neuhaus, der Milchbar in Grimmen, der Kontor Eismanufaktur Greifswald oder auch Ilka Eis & Heiss in Schwerin geben.

Von OZ