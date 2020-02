Die Polizei in Neustrelitz sucht drei Männer, die versucht haben, in eine Wohnung in der Hermann-Thoms-Straße einzubrechen. Laut den Beamten ereignete sich der Vorfall am 9. Februar gegen 18.35 Uhr. Ein möglicher Zusammenhang mit Einbrüchen in Neubrandenburg wird untersucht.