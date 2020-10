Fast 100 Einsendungen haben uns bereits erreicht: Noch bis Sonntag können uns Kitas aus MV die herbstlichen Bastelarbeiten ihrer Kinder schicken und so am OZ-Wettbewerb „Kreativste Kita in MV“ mitmachen. Wir zeigen in einer Galerie, wie vielfältig die Kunstwerke der Kinder sind.