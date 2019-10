Grabenitz/Sembzin

Sie sahen sich Häuser in Grabenitz und Sembzin (beide Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) an, fuhren auffällig in einem Transporter umher und boten einzelnen Hausbesitzern Dach- und Fassadenarbeiten an: Am Dienstagnachmittag hat die Polizei drei Rumänen im Alter von 20, 26 und 38 Jahren kontrolliert. Die Anwohner befürchteten, dass sie Opfer von Betrügern werden.

Auf Nachfrage entgegneten die Männer in gebrochenem Deutsch, dass sie nur Werbung für die Arbeiten gemacht hätten und angeblich keine Arbeiten ausgeführt haben. Der Polizei liegen derzeit auch keine Hinweise vor, dass es zu Betrugsstraftaten durch unseriöse Dach-/ Fassadenarbeiten gekommen ist.

Bei der Kontrolle stellte sich allerdings heraus, dass die amtlichen Kennzeichen aufgrund der fehlenden Haftpflichtversicherung zur Entstempelung ausgeschrieben waren. Dem 38-jährigen Fahrer wurde somit die Weiterfahrt untersagt. Die Kennzeichen wurden entstempelt und der Fahrzeugschein sichergestellt.

Von OZ