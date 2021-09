Plau am See: Heck von Sportboot gesunken – Gewässer verunreinigt

Plau am See

Ein Sportboot ist am Donnerstagabend in Quetzin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) im Plauer See halb untergegangen. Wie die Polizei mitteilte, ging gegen 19 Uhr der Hinweis ein, dass ein Boot an einem Steg halb auf Grund liegen und Betriebsstoffe auslaufen würden.

Die Beamten fanden das etwa 6,50 Meter lange Sportboot mit gesunkenem Heckbereich vor. Aufgrund der Wasserbewegungen gelangten Betriebsstoffe ins Wasser.

Eigentümer will Boot bergen

Die Freiwillige Feuerwehr Plau am See konnte die Ausbreitung durch das Ausbringen von Öl-Schlängeln verhindern. Der Eigentümer konnte festgestellt werden und kam laut Polizei ebenfalls zum Steg. Er sicherte den Beamten die Bergung und die ordnungsgemäße Entsorgung des eingedrungenen und mit Betriebsstoffen verunreinigten Wassers zu. Warum das Boot gesunken ist, ist noch unklar.

