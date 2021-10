Wesenberg

Probefahrt mit Folgen: Beamte des Polizeihauptreviers Neustrelitz haben am vergangenen Freitagabend einen alkoholsierten Mann aus dem Verkehr, der auf dem Markt in Wesenberg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mit einem E-Scooter unterwegs war. Bei einer Kontrolle kam den Polizisten der Verdacht, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand, teilte die Polizeiinspektion Neubrandenburg am Montag mit.

Ein Vortest ergab 1,27 Promille. Ab einem Wert von 1,1 Promille werden Fahrer von Kraftfahrzeugen als absolut fahruntüchtig angesehen. Gegen den 38-Jährige wurde Strafanzeige wegen Alkohol im Straßenverkehr erstattet.

Probefahrt von wenigen Metern

Bei der Befragung gab der Mann an, mit dem E-Scooter lediglich eine Probefahrt von wenigen Metern gemacht zu haben, bevor er von den Beamten kontrolliert wurde. Die Polizisten machten deutlich, dass auch die Fahrt auf der beschriebenen Strecke nicht rechtmäßig war, da es sich hierbei um einen Gehweg handelt, der ausschließlich Fußgängern vorbehalten ist.

Der Roller wurde an den Eigentümer übergeben, der sich in der Nähe aufgehalten hatte.

Von OZ