Polizei erwischt Fernbus mit Mängeln in Neustrelitz

Neustrelitz

Bei einer Kontrolle am Neustrelitzer Bahnhof haben Polizeibeamte am Montag mehrere Verstöße in einem Fernlinienbus festgestellt. So ergab das Auslesen des Fahrtenschreibers, dass der Bus in der vorherigen Woche an zwei Tagen ohne Fahrerkarte gefahren wurde.

Bei der weiteren Überprüfung des technischen Zustandes des Busses wurde zudem festgestellt, dass die Frontscheibe gerissen war. Der 56-jährige Fahrer durfte seine Fahrt nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen fortsetzen.

Von OZ