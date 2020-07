Neustrelitz

Am 7. Mai wurde einem 16-Jährigen seine rote Simson während des Unterrichts vom Parkplatz der Schule gestohlen. Wert des Fahrzeugs: 17000 Euro. Jetzt konnte die Polizei in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) das Moped ausfindig machen.

Am Mittwochabend erhielt die Polizei den entscheidenden Hinweis zum Moped. Die Beamten holten sich einen Durchsuchungsbeschluss für die entsprechende Garage. Gegen 22 Uhr begannen die sechs Beamten des Revieres mit der Durchsuchung der Garage in der Lessingstraße. Dabei fanden sie Moped. Es kann nach der kriminaltechnischen Untersuchung wieder an den Eigentümer zurückgegeben werden.

Zudem entdeckten die Polizisten Drogen, mehr als ein Kilogramm Cannabis und geringe Mengen an Haschisch und Pilzen wurden beschlagnahmt. Die Drogen haben einen Wert von etwa 15 000 Euro. Wer Eigentümer bzw. Nutzer dieser Garage ist, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

