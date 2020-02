Polizei in Schwerin warnt: Zwölf Betrugsversuche in zwei Tagen

Schwerin

Unbekannte haben in Schwerin mehrfach versucht, ältere Menschen zu betrügen. Wie die Polizei mitteilt, wurden allein in der Landeshauptstadt am 19. und 20. Februar zwölf Fälle von versuchtem Telefonbetrug gemeldet.

In acht Fällen gaben die Anrufer an, mit den angerufenen verwandt zu sein und Geld zu benötigen. Dabei wurden bis zu fünfstellige Summen gefordert. Von einem 74-Jährigen wollten die Betrüger beispielsweise 50 000 Euro. In den vier weiteren Fällen gaben sich die Anrufer als falsche Polizisten aus. Unter anderem wurden 19 000 Euro von einem 75-Jährigen gefordert. Bei all diesen Anrufen blieb es beim Versuch.

Vor allem ältere Menschen werden immer wieder gezielt von Betrügern ausgesucht und mit den unterschiedlichsten Maschen – wie dem klassischen Enkeltrick oder als falsche Polizisten – unter Druck gesetzt. Viele haben so schon ihr gesamtes Ersparnis verloren.

Die Polizei warnt:

- Seien sie misstrauisch, insbesondere wenn sich Personen am Telefon nicht mit Namen vorstellen und sich als Bekannte oder Verwandte ausgeben.

- Beenden Sie das Gespräch, wenn Ihnen der Anruf verdächtig vorkommt und Geld gefordert wird.

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

- Machen Sie keine Angaben zu familiären oder finanziellen Verhältnissen.

- Vertrauen Sie nicht den im Display angezeigten Telefonnummern. Diese könnten vorgetäuscht sein.

- Informieren Sie ältere Verwandte, Bekannte oder Nachbarn über die Maschen der Telefonbetrüger.

- Im Zweifel wenden Sie sich immer an die Polizei.

- Wenden Sie sich an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind.

Weitere Informationen zum Thema Trickbetrug gibt es hier: www.polizei-beratung.de

