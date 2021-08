Röbel

Der Vorfall ereignete sich am Sonnabend gegen 14.45 Uhr. Wie die Polizei berichtet, waren in der Warener Chaussee in Röbel vier Bürger „des rechten Spektrums“ zusammen gekommen. Die Männer im Alter von 46, 34, 32 und 15 Jahren forderten auf einem Transparent die „Todesstrafe für Kinderschänder“.

Platzverweise ausgesprochen, Anzeigen erstattet

„Da keine Anmeldung der Versammlung vorlag, wurde die Weiterführung untersagt und für die vier Teilnehmer ein Platzverweis ausgesprochen“, sagte ein Sprecher der Polizei. Zusätzlich sei gegen die vier Teilnehmer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz erstattet worden.

Von RND/kha