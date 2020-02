Polizei stellt Täter nach versuchtem Diebstahl in Warener Bäckerei

Waren

Nach einem versuchten Diebstahl in einer Bäckerei in Waren (Mecklenburgische Seenplatte) Mitte Dezember, hat die Polizei jetzt den Täter fassen können. Der Tatverdächtige betrat am 12.12.2019 die Bäckerei, als sich die Angestellte kurzzeitig aus dem Verkaufsraum entfernt hatte. Zunächst unbemerkt begab er sich hinter den Verkaufstresen und versuchte die Kasse zu öffnen, was ihm aber misslang.

Als die Frau zurück in den Verkaufsraum kam, erwischte sie den Mann zwar hinter dem Tresen aber nicht mehr an der Kasse. Sie wies ihn an, vor den Tresen zu treten. Nachdem er drei Stücken Kuchen gekauft hatte, verließ er die Bäckerei. Der versuchte Diebstahl fiel der Angestellten nicht auf.

Chef bemerkte den Mann auf Videoaufnahmen

Nachdem der Chef von dem ungewöhnlichen Vorfall erfahren hatte, sichtete dieser die Videoaufnahmen. Er konnte dabei feststellen, dass der Tatverdächtige versucht hatte die Kasse zu öffnen. Aufgrund des versuchten Diebstahls erfolgte eine Anzeigenerstattung bei der Polizei.

Im Rahmen der Ermittlungen lagen den Beamten des Polizeihauptreviers Waren Bilder des unbekannten Tatverdächtigen vor. Eine Frau des Reviers erkannte den Mann am Mittwochnachmittag zufällig wieder und benachrichtigte ihre Kollegen.

Täter wollte sich verstecken

Als der 31-Jährige den Streifenwagen bemerkte, versuchte er, sich vor den Beamten zu verstecken. Es gelang ihnen trotzdem, den Tatverdächtigen in der Bahnhofstraße in Waren zu stellen. Es handelt sich demnach um einen Mann russischer Nationalität. Nach erfolgter Vernehmung wurde dieser aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

