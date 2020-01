Polizist schnappt auf dem Weg zum Dienst in Röbel mehrfachen Verkehrssünder

Röbel

So hat er sich seinen Dienstantritt sicher auch nicht vorgestellt: Am Dienstagmittag hat ein Polizeibeamter des Reviers in Röbel ( Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) einen 29-Jährigen in einem Auto erwischt, der schon mehrfach polizeilich aufgefallen war – unter anderem weil er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Der Polizist verfolgte demnach den Tatverdächtigen in Richtung Gewerbegebiet Glienholzweg auf und verständigte seine Kollegen. Dort stellte sich dann heraus, dass der Wagen, mit dem 29-Jährige unterwegs war, nicht zugelassen ist und mit gefälschten Kennzeichen geführt wurde. Die Kennzeichen wurden als Beweismittel sichergestellt. Außerdem wirkte der Beschuldigte so, als hätte er Drogen konsumiert – das bestätigte ein Urintest.

Die Beamten ermitteln gegen den Beschuldigten wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Fahrzeugzulassungsverordnung, Urkundenfälschung sowie Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Von OZ