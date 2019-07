Schwerin

Außenspiegel abgetreten, Passanten bepöbelt: Drei Männer haben am Mittwochabend in Schwerin für Unruhe gesorgt. Zunächst randalierten die 21-, 25- und 30-Jährigen in der Nähe des Schlosses, bis Polizisten ihnen schließlich am Marienplatz einen Platzverweis aussprachen. Kurze Zeit später sorgten sie in der Friedrich-Engels-Straße für Chaos. Anschließend flohen sie in Richtung Burger-King.

Die Beamten schnappten die drei kurz darauf, weil ihr Fluchtweg führte am Polizeizentrum in der Graf-Yorck-Straße vorbeiführte. Die drei landeten direkt in den Zellen des Reviers. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehr als 1000 Euro geschätzt.

OZ