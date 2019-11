Waren

Die Polizei hat die zwei Täter gefasst, die im Oktober versuchten, eine Taxifahrerin auszurauben. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um zwei junge Männer aus der Region.

Die Täter hatten die Taxifahrerin auf einen Parkplatz bestellt. Dort zog einer der Männer die Beifahrertür auf und sprach die Fahrerin an. Die 53-jährige Frau rief sofort die Zentrale an. Der andere Täter riss die Fahrertür auf, forderte Geld und griff in das Taxi. Die Frau schaffte es, die Arme des Mannes festzuhalten, woraufhin die Täter ohne Beute geflüchtet sind.

Täter waren 16-Jähriger und 21-Jähriger aus der Region

Die Kriminalpolizei Waren konnte die zwei Täter stellen. Der 16-Jährige und der 21-jährige Mann kommen aus der Region. Die Ermittlungen der Polizei sind abgeschlossen. Um das weitere Verfahren kümmert sich die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg.

Mehr zum Lesen

Von OZ