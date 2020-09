Wanderarbeiter haben eine Frau in Plau am See (Ludwigslust-Parchim) überrumpelt und zu einer Reparatur der Dachrinne überredet. Im Anschluss an die unsachgemäßen Arbeiten wollten sie 2000 Euro haben. Auch eine Rechnung hat die Frau nicht bekommen. Die Polizei warnt vor solchen Vorfällen.