Malchow

Ein angetrunkenes und wohl besonders streitbares Pärchen hat die Polizei in Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) stundenlang beschäftigt. Wie eine Sprecherin am Dienstag erklärte, war der Wagen der beiden 32-Jährigen am Montagabend an einer Tankstelle so kräftig gegen einen Bordstein gestoßen, dass alle vier Räder platzten. Passanten riefen die Beamten.

Diese stellten fest, dass der Mann 2,04 Promille Atemalkohol und die Frau trotz Schwangerschaft 1,05 Promille Atemalkohol aufwies. Die Einsatzkräfte hätten beide zu Blutproben mitgenommen und später in Malchow wieder abgesetzt. Da unklar blieb, wer gefahren war, zogen die Polizisten die Autoschlüssel ein.

Anzeige

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren

Wenige Stunden später mussten die Beamten den Mann nachts in Gewahrsam nehmen. Er hatte - wohl aus Ärger über den Vorfall - in Malchow randaliert und einen Schaden von mehr als 1000 Euro angerichtet. Unter anderem waren eine Schaufensterscheibe und ein Autospiegel kaputt gegangen.

Weitere OZ+ Artikel

Dabei pustete der 32-Jährige immer noch 1,7 Promille Atemalkohol. Er kam in eine Ausnüchterungszelle, die schwangere Frau sicherheitshalber in eine Klinik.

Von RND/dpa