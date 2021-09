Röbel: Diebe entwenden drei Räder – 10.000 Euro Schaden

Röbel

Drei Urlauber haben am Dienstagmorgen in Röbel/Müritz vor ihrer Unterkunft statt ihrer Fahrräder nur noch das durchgeschnittene Schloss vorgefunden. Wie die Polizei informierte, haben vermutlich zwischen Montag (20 Uhr) und Dienstag (7.30 Uhr) der oder die Täter ein Mountainbike und zwei E-Bikes im Gesamtwert von mehr als 10.000 Euro in der Seebadstraße 14 gestohlen.

Beschreibung der Räder

Das Mountainbike der Marke „Cube“ ist blau/türkis-orange mit dem Aufkleber „Bike Sport Scheid“ am Rahmen. Bei einem E-Bike handelt es sich um ein hellblaues „Hai Bike“. Das andere ist ein dunkelblaues „Cube“-Rad mit „Timmelsjoch“-Aufkleber am Akku und ebenfalls einem „Bike Sport Scheid“-Aufkleber am Rahmen.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zu den Diebstählen: Wer hat im mutmaßlichen Tatzeitraum verdächtige Personen oder auch Transportfahrzeuge im Bereich der Seebadstraße oder des nahen Uferwegs wahrgenommen? Wer hat die beschriebenen Fahrräder womöglich seit dem Diebstahl gesehen? Es ist auch nicht auszuschließen, dass die Räder im Internet verkauft werden. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall richten Sie bitte an das Polizeirevier Röbel unter 039931 / 8480, die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

Von OZ