Röbel

Eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage im Solzower Weg in Röbel an der Müritz hat am Samstagabend gebrannt. Die Laube wurde nach Angaben der Polizei durch die Flammen vollständig zerstört. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Nach der Spurensicherung kam nach Anweisung der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg auch ein Brandursachenermittler zum Einsatz. Der Ermittler konnte einen technischen Defekt und eine Selbstentzündung ausschließen.

Ermittler vermuten vorsätzliche Brandstiftung

Nach Erkenntnissen der Polizei sind Unbekannte in die Laube eingebrochen und haben sie in Brand gesetzt. Die Kriminalpolizei Röbel ermittelt jetzt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen, die Angaben zur Brandstiftung oder zu möglichen Tätern machen können. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 039931 / 848 224 entgegen.

Mehr zum Lesen:

Gartenlaube brennt in Ludwigslust – Polizei ermittelt

Unbekannte brechen in Gartenlaube in Gadebusch ein

So wollen sich MV’s Kleingärtner gegen Einbrüche im Winter schützen

Von OZ