Röbel: Feuer in Garage – Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Röbel

Über den Brand einer Garage Am Weidehang in Röbel wurde die Polizei am Mittwoch informiert. Das Feuer konnte durch einen Anwohner sowie die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Röbel gelöscht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen haben Unbekannte das Feuer kurze Zeit vorher gelegt. Hierdurch entstand geringer Sachschaden an der Garagenaußenseite.

Bereits am 11. und 14. August2021 wurden zwei Feuer im Nahbereich dieses Brandortes registriert. In einem Fall brannte trockenes Gras, in einem anderen ein Futterstand für Katzen. Hierdurch entstand ebenfalls nur geringer Sachschaden.

Inwieweit die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. Im Fall der Garage werde wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt.

Wer Hinweise auf den oder die Täter oder Besonderheiten an den Tattagen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Röbel unter 039931/848224 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Von OZ