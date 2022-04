Röbel: Werkzeug-Diebe bedienen sich aus Transporter und Werkstatt 

Röbel

Am heutigen Montagmorgen wurde das Polizeirevier in Röbel (Landkreis Mecklenburger Seenplatte) über zwei Diebstähle von Werkzeugen aus einem abgestellten Transporter und einer Werkstatt informiert. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Kurz vor 6 Uhr morgens informierte der Verantwortliche einer Sanitärfirma im Röbeler Glienholzweg die Polizei, dass Unbekannte Werkzeuge aus einem auf dem Firmengelände abgestellten Transporter gestohlen haben. Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich die Diebe in der Zeit vom 24.04.2022, 13.15 bis zum 25.04.2022, 5.30 Uhr widerrechtlich Zutritt zum Gelände und gewaltsam Zugang zum Fahrzeuginneren.

Aus dem Transporter klauten sie unter anderem elektrisches Werkzeug, beispielsweise einen Akkuschrauber des Herstellers DeWalt, ein Gasspürgerät, einen gefüllten Werkzeugkasten sowie einen Kompressor. Der geschätzte Schaden beträgt 1200 Euro, teilte die Polizei mit.

Aber die Raubzüge waren noch nicht vorbei: Lediglich eine Stunde später zeigte ein weiterer Mitarbeiter eines ebenfalls im Glienholzweg ansässigen Agrarunternehmens auch einen Einbruch in die Geschäftsräume der Firma an. Hier verschafften sich ebenfalls noch unbekannte Täter in der Zeit vom 23.04.2022, 7.15 Uhr bis zum 25.04.2022, 7 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Halle, welche als Werkstatt und Lager dient. Die unbekannten Diebe entwendeten hier drei Motorsensen der Hersteller Stihl und Husqvarna. Der Schaden durch den Diebstahl wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

In beiden Fällen kam der Kriminaldauerdienst des Kriminalkommissariats Neubrandenburg zum Einsatz. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalkommissariatsaußenstelle in Röbel geführt. Hinweise zu den Dieben oder auch zum Verbleib des Diebesguts nimmt die Polizei in Röbel unter 039931/848224 oder unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Von cab