Am Freitagmittag hat in Rogeez (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ein Einfamilienhaus gebrannt. Da ein Zeuge die Rettungsleitstelle über das Feuer informierte, konnte es rechtzeitig von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Polizei ermittelt die Brandursache.

Feuer in einem Einfamilienhaus in Rogeez – Brandursache unklar

