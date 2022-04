Schwerin

Zwei Männer aus Mecklenburg-Vorpommern trauen sich: Sie wollen in einer Fernsehshow die Frau fürs Leben finden und vor laufender Kamera heiraten. Versicherungsmakler Andreas (30) und Ronny (36), Amtsrat und persönlicher Referent des Staatssekretärs im Wirtschaftsministerium– beide aus Schwerin – sind Kandidaten bei „Liebe im Sinn – das Heiratsexperiment.“

In der neuen Datingshow auf Sat.1 lernen sich 14 Single-Frauen und 14 Single-Männer aus ganz Deutschland auf außergewöhnliche Weise kennen: Sie wollen sich mit allen Sinnen verlieben. Riechen, schmecken, Hören, Fühlen – alles ist erlaubt, nur sehen dürfen sich die Beziehungswilligen nicht. In verschiedenen Experimentierphasen kommen sie sich näher. Funkt es, kommt es zur Verlobung. Erst dann haben die Paare zum ersten Mal Blickkontakt. Es folgt ein Liebesurlaub, der mit Glück vor dem Traualtar endet.

Bewerbung für Show aus einer Laune heraus

Andreas ist heiß auf das Dating-Abenteuer. „Ich bin bereit, die Liebe zu finden.“ Im Fernsehen die künftige Ehefrau finden – geht das denn? „Hundertpro. Ich bin überzeugt, dass das funktionieren kann“, sagt der Schweriner. Dass er sich für die Show beworben hat, war gewissermaßen eine Schnapsidee: Er habe bei einem Umtrunk mit seinem Vater die Ralf-Schmitz-Show „Paar Wars“ geschaut und dabei den Aufruf für „Liebe im Sinn“ gesehen. Andreas meldete sich an, am Tag darauf kam die Rückmeldung: Er ist dabei.

Die Show ist für den Schweriner die Chance, das letzte Puzzleteil zum Glück zu finden. „Ich habe einen geilen Freundeskreis, einen tollen Job, Hund, Auto und Wohnung. Nur die richtige Frau fehlt mir noch.“ Kann er die perfekte Lebenspartnerin im TV finden? Und noch dazu gleich heiraten? „Warum denn nicht? Ob es nur klappt, weil man sich lange vorher kennt? Ich kenne Paare, die sind zehn Jahre zusammen gewesen, haben geheiratet und nach einem Jahr Ehe war Schluss.“

Aufregende Dreharbeiten

Eine kleine Lady liebt Andreas schon jetzt innig: seine dreijährige Tochter. Eine Frau an seiner Seite aber fehlt dem Hobbyfußballer und Autofan, er ist seit eineinhalb Jahren Single. Was muss Frau mitbringen, um sein Herz zu erobern? „Sie sollte meinen Humor teilen und wie ich PS- verliebt sein. Es muss einfach ,klick’ machen.“ Vor den Schmetterlingen im Bauch kommt das Nervenflattern: Die Dreharbeiten seien wahnsinnig aufregend gewesen. „Ich war nervöser als vor allen Bewerbungsgesprächen und Abschlussprüfungen meines Lebens zusammengenommen“, gesteht der 30-Jährige. Hat er seine Traumfrau gefunden? Andreas lacht. „Das müssen die Zuschauer schon selbst herausfinden. So viel kann ich verraten: Die Show hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt.“

Video: Das ist „Liebe im Sinn“

Von der Domina bis zur Partyschlager-Sängerin: 14 potenzielle Ehefrauen suchen bei „Liebe im Sinn“ einen Mann. Unter den Kandidatinnen möchte auch Ronny aus Schwerin die Richtige finden. Er hat schon einige Erfahrungen mit Beziehungen gemacht, seit über einem Jahr lebt er aber als Single. Das Gefühl, für immer füreinander da zu sein, ist ihm wichtig. „Ehe ist für mich der Verbund einer Liebe und damit das Sahnehäubchen einer Beziehung.“ Bei „Liebe im Sinn“ will er besonders auf seinen Riecher vertrauen: Neben der Stimme sei der Geruch einer Frau für ihn ganz wichtig, sagt er.

Ob Andreas und Ronny tatsächlich die große Liebe finden, erfahren Fernsehgucker ab Montag, 11. April. Dann geht um 20.15 Uhr auf Sat.1 die erste von sechs „Liebe im Sinn“-Folgen auf Sendung.

Von Antje Bernstein