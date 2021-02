Neustrelitz

Infolge des starken Schneefalls am Montag ist es Landkreis Mecklenburgische Seenplatte vermehrt zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Nach Angaben der Polizei wurden seit gestern Abend bis heute Morgen um 8 Uhr sieben Unfälle und vier Behinderungen gemeldet. Personen wurden nicht verletzt, es kam aber zu diversen Sachschäden.

In Neustrelitz kollidierte den Beamten zufolge am Montag gegen 19 Uhr an der Kreuzung B 96/B 193 mit einem Mast einer Lichtzeichenanlage. Der Fahrer war zuvor von der Straße abgekommen. Es entstand ein Schaden von 4000 Euro. Kurz darauf fuhr ein Fahrzeugführer einen Sattelzugmaschine auf der B 198 gegen einen Leitpfosten. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Fahrbahn dort von Schneeverwehungen betroffen.

Zwei Autos stoßen in Waren zusammen

Laut Polizei ist auch in Röbel ein Autofahrer von der Straße der Deutschen Einheit abgekommen – und in der weiteren Folge mit einer Laterne kollidiert. Der Schaden beträgt etwa 4000 Euro. In Waren kam es auf der Kreuzung zwischen Mozartstraße, Röbeler Chaussee und der W.-Rathenau-Straße zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Es entstand ein Schaden von 500 Euro.

Auf der B 192 bei Sietow geriet der Fahrer eines Transporters gegen 19.35 Uhr in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr, wo er einen entgegenkommenden Transporter seitlich touchierte. Anschließend kam er den Beamten zufolge von der Fahrbahn ab – und fuhr auf eine beginnende Leitplanke. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und blieb im Graben liegen. Der Fahrer entfernte sich vom Unfallort, der Schaden beträgt 4000 Euro.

Transporter überschlägt sich auf der A 20

Auch auf der A 20 hat sich ein Transporter überschlagen, dessen Fahrer an der Anschlussstelle Neubrandenburg-Ost in Fahrtrichtung Rostock im Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn abkam. Er kollidierte ebenfalls mit einer Leitplanke. Der Schaden beträgt 3500 Euro.

Am Dienstagmorgen kam es ebenfalls zu Verkehrsunfällen aufgrund von Glätte: Gegen 7.15 Uhr kam nach Angaben der Polizei ein Autofahrer infolge unangepasster Geschwindigkeit auf der L 24 zwischen Neukrug und Wredenhagen von der Straße ab. Er kollidierte mit einem Verkehrsschild un einem Leitpfosten. Es entstand ein Schaden von 2100 Euro.

Mehrere Verkehrsbehinderungen – Lkw schaffen Anstieg nicht

Nebst den aufgeführten Verkehrsunfällen ist es am gestrigen Abend zudem zu Verkehrsbehinderungen aufgrund von Glätte und Schneefall gekommen. Zwischen 21 und 23 Uhr blieben auf der A 20 zwei Lastwagen und ein Kleintransporter stehen. Laut Polizei konnte ein Lkw die Autobahnabfahrt Anklam nicht passieren. Ein weiterer Lkw kam die Steigung der A 20 zwischen den Anschlussstellen Neubrandenburg-Ost und Neubrandenburg-Nord nicht aufwärts.

Ein Kleintransporter blieb zudem auf der Abfahrt Friedland liegen. Die Beamten des Autobahnpolizeireviers Altentreptow sicherten die Gefahrenstellen, regulierten den nachfolgenden Verkehr und verständigten die Autobahnmeisterei. Im Falle des Kleintransporters unterstützten Kameraden der Feuerwehren Golm und Groß Miltzow bei der Bergung.

In der Demminer Straße Höhe Kranichstraße in Neubrandenburg stand kurzzeitig ein LKW quer auf der Fahrbahn. Die Bergung lief in eigener Zuständigkeit und es entstand kein Schaden.

Von OZ