Schwerin: Polizei stoppt Raser – 27-Jähriger per Haftbefehl gesucht

Schwerin

Die Bundespolizei hat in der Nacht zu Samstag in Schwerin einen Raser aus dem Verkehr gezogen. Nachdem der Fahrer eines Pkw mit Neumünster-Kennzeichen mit überhöhter Geschwindigkeit einen Polizeiwagen überholte, nahm dieser die Verfolgung auf. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der Wagen gestoppt.

Bei der Kontrolle des Fahrers wies sich dieser mit einem griechischen Reisepass aus. Eine anschließende Überprüfung ergab, dass gegen den 27-Jährigen zwei Strafvollstreckungshaftbefehle vorlagen. Zum einem wurde er von der Staatsanwaltschaft Hamburg wegen Diebstahls gesucht, nachdem er rechtskräftig zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 2800 Euro verurteilt wurde. Ein weiterer Haftbefehl zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 1050 Euro wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort lag von der Staatsanwaltschaft Itzehoe vor.

Zuständigkeitshalber wurden die Kollegen des Polizeihautrevieres in Schwerin verständigt, die den Mann übernahmen. Hier konnte er die geforderten Geldstrafen in einer Gesamthöhe von 3850 Euro bezahlen und damit eine Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von insgesamt 100 Tagen verhindern.

Von OZ