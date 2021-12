Schwerin

Das Amtsgericht Schwerin hat Haftbefehl gegen einen 19-Jährigen erlassen, der einen Jugendlichen in Schwerin niedergestochen und lebensgefährlich verletzt haben soll. Es bestehe weiter der Verdacht des versuchten Mordes, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Schwerin am Montag sagte. Der Vorfall hatte sich am 7. Dezember vor Zeugen am belebten Marienplatz im Stadtzentrum ereignet. Der Verdächtige sei nach der Attacke zunächst geflohen, habe sich aber später selbst der Polizei gestellt.

Nach ersten Ermittlungen kennen sich der Verdächtige und das 16 Jahre alte Opfer, sagte die Sprecherin. Der Ältere soll den 16-Jährigen ohne Vorwarnung angegriffen haben, als dieser mit einem Begleiter aus der Straßenbahn ausgestiegen war und in Richtung des 19-Jährigen ging. Das Opfer sei mehrfach am Oberkörper verletzt worden. Nach einer Notoperation sei der Zustand des 16-Jährigen „inzwischen stabil“.

Das genaue Motiv sei bisher unklar, hieß es. Der 19 Jahre alte Mann wohne bei seinen Eltern in Schwerin und sei bisher nicht polizeibekannt gewesen.

Von dpa