Müritzkreis

Nachdem am Montag bekannt wurde, dass ein Auszubildender im Kindergarten in Sietow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ein Mädchen (4) unsittlich im Gesäßbereich berührt haben soll, hat ein weiterer Vater einer Vierjährigen Anzeige gegen den 35-Jährigen erstattet.

Der Polizei zufolge gibt es auch in diesem Fall den Verdacht, dass der Mann das Mädchen unsittlich im Intimbereich berührt hat. Der syrische Mann habe in dem Kindergarten sein Praktikum absolviert. Die aktuellen Ermittlungen der Beamten in Neubrandenburg werden auf diesen weiteren Verdachtsfall ausgeweitet und dauern an.

Von OZ